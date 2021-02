Il San Marino congela la partecipazione al prossimo campionato

Il San Marino Baseball, dopo aver analizzato la nuova formula del campionato 2021, esprime forti perplessità su alcuni punti ritenuti di grande importanza. Va tenuto presente che è stata annunciata una proposta di campionato per i prossimi quattro anni. Nel rispetto di cosa è accaduto e sta accadendo sulla questione Covid, la calendarizzazione andrebbe radicalmente rivista. Non sono in discussione le regole e le norme delle regioni colorate in modo differente, ma muovere 160 individui alla settimana deve comunque far riflettere e la stessa riflessione va fatta sugli orari e su un coprifuoco presente sostanzialmente in tutta Europa.





Le criticità: il numero di visti sportivi a disposizione non è equamente distribuito tra le 32 squadre e, dato che esiste la previsione di doversi e potersi incontrare, il rischio di disparità sportiva è scontato. Dodici squadre termineranno il campionato il 4 luglio, stupisce che chi rappresenta gli atleti non abbia minimamente valutato questa grossa diseguaglianza rispetto agli altri. Altro problema quello dell'atleta tesserato come “non AFI” che può essere schierato come “AFI” - Motivi di studio possono far conferire il permesso di soggiorno agli stranieri non residenti. Poi dito puntato sul trasferimento di atleti comunitari e stranieri con permesso di soggiorno non dà certezze nell' intera stagione. Inoltre i trasferimenti sono aperti sino al 4 luglio e le dodici squadre che finiranno la stagione possono drogare il campionato nonostante il vincolo numerico previsto.

Tutte le finali a tre partite rimangono una grossa incognita, per il San Marino Baseball. "Il nostro non è un torneo, ma un Campionato. Qualsiasi accesso, se le partite settimanali sono due, deve dare pari opportunità nelle stesse gare di andata e ritorno e non a sorteggio". Alla partenza del campionato esiste la concreta possibilità di schierare un roster totalmente differente dal successivo. Arrivare terzi o quarti evitando le squadre più forti per incontrare le più deboli con una squadra trasformata è la prima strategia che viene in mente (6 settimane, 60.000 euro). La sosta di luglio di tre settimane (per le prime due squadre) non aiuta la preparazione, oltre a far sostenere inutili costi e riduzione di inning giocati. Focus poi sulla Coppa Campioni "risulta posizionata in un periodo di criticità del campionato e finirà per penalizzare o aiutare i partecipanti". Chi la dovrà giocare, se risulterà in terza o quarta posizione di classifica, non potrà partecipare ai playoff programmati per la stessa settimana.

Questione Under 23: pur non esistendo oggi probabilmente il problema, con 32 squadre partecipanti nulla rimane scontato. Se la volontà è quella di far crescere i giovani il ruolo di DH non dovrebbe essere mai considerato per questa categoria. Dalla prima fase PREMIERE è previsto che le prime due classificate mantengano il diritto alla PREMIERE nella stagione successiva, e le altre?

Per questi motivi La squadra congela la partecipazione al Campionato 2021 sino a che le criticità non saranno state verificate, esaminate e azzerate in un incontro tra le parti. "Il nostro auspicio - conclude in una nota - è quello di allargare il dibattito a una commissione nominata da FIBS e una commissione in rappresentanza delle squadre aventi diritto alla Serie A".