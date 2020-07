Il San Marino debutta in casa, mercoledì alle 21 con Macerata

Con la rinuncia di Nettuno, la Federazione Italiana Baseball è stata costretta a rivedere la formula del campionato di serie A. Il nuovo format prevede sei squadre partecipanti, cinque turni di andata e cinque di ritorno. Tre partite alla settimana, con la prima in programma il mercoledì e le altre due il sabato. Il San Marino Baseball comincerà la stagione mercoledì 8 luglio, in casa contro Macerata. Al termine della stagione regolare la prima e seconda in classifica si affronteranno nella finale scudetto con serie al meglio delle sette partite