GOLF Il San Marino Golf chiude la stagione e festeggia la squadra U12 I ragazzi hanno dominato il Challange Regionale Emilia Romagna-Marche conquistando 6 tappe su 10.

Al campo da Pitch&Putt di Ca' Rigo è stata una domenica di gara, ma anche di celebrazioni. L'ultima tappa del torneo Tag-Heuer/ Gioielleria Ciacci, disputato su tutto l'arco dell'anno, è stata l'occasione per premiare la squadra U12 del San Marino Golf, fresca vincitrice del Challenge regionale Emilia Romagna-Marche. I biancazzurrini hanno dominati il torneo, facendo loro 6 tappe su 10 e prevalendo sul blasonato Club di Modena.

Momento decisivo la quarta giornata, disputata proprio sul campo degli emiliani, sin lì gli unici a tener testa a San Marino. Che imponendosi sui rivali – per di più in casa loro – ha avviato una striscia di 5 successi consecutivi, valsa un distacco incolmabile per tutte le altre avversarie.

E ieri è stato presentato ai soci il trofeo, che i vertici federali regionali hanno consegnato al direttore sportivo Marco Pedretti e ai ragazzi in occasione del Match Play di Piacenza. Un successo da sommare al primo posto netto U12 al torneo nazionale Saranno Famosi e alla vittoria individuale regionale di Leone Franchi, prossimamente impegnato a Roma con la selezione regionale.

Per quel che riguarda il torneo domenicale, Ludovico Franchi si è aggiudicato la classifica lorda, Lorenzo Ercolani è stato il primo netto e Bianca Maria Gardini ha fatto sua la categoria Lady.

