Il San Marino Golf sbanca il Trofeo Castel San Pietro Terme

I giovani atleti del San Marino Golf ripartono alla grande dopo la pausa estiva. Nella prima gara giovanile disputata al ritorno in campo, il Trofeo Castel San Pietro Terme, arrivano un primo posto assoluto, tre primi posti lordi, un primo posto netto e un secondo posto.

Al femminile, Giada Pelliccioni - che ha giocato il par del campo - è prima assoluta, ma arrivano anche un primo lordo under 16 per Martina Pelliccioni e un primo lordo under 14 di Matilde Chiari.

Tra i maschi, primo lordo under 16 per Alessandro Gardini - con +2 del campo -, primo netto di Lorenzo Ferrari Fusaglia - che ha chiuso sei colpi sotto al proprio hcp) e secondo posto under 14 per Sampad Bartoletti Stella - con +5 del campo -. Infine, settimo posto netto del giovanissimo Emanuele Mularoni, che ha ancora 10 anni.







