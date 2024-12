TENNIS Il San Marino Open è il miglior Challenger del 2024

Il San Marino Open è il miglior Challenger del 2024.

Il San Marino Open è stato premiato dall'ATP quale miglior Challenger 2024 per la zona Europa-Africa. Il Challenger Award è un riconoscimento di eccellenza votato dai giocatori in base a vari criteri. La manifestazione sammarinese si è saputa distinguere in tutti gli ambiti, dall'organizzazione, alla struttura, ai servizi. Già nel 2012 il torneo aveva ricevuto il riconoscimento "Jim Mc Manus Award" quale miglior challenger del mondo.

