Il San Marino Open festeggia 30 anni con la copertura televisiva di Sky e San Marino RTV

Sentiamo Mahena Abbati e Gian Luca Baldini

Conferenza stampa preliminare quella indetta dalla Federtennis per illustrare quello che sarà nella sua completezza l'evento Internazionali di Tennis di San Marino ATP Challenge 125. Non è ancora il momento di sciorinare i nomi dei tennisti presenti anche perché occorrerà attendere gli sviluppi di diversi fattori a cominciare dal torneo di Wimbledon che riscriverà la classifica dei migliori al mondo. San Marino, potrà ospitare nel suo ATP Challenge 125, dal numero 11 in giù, in precedenza dal 51, e già questo è un dato che fotografa il grande sforzo organizzativo al quale si sottoporrà la Federazione che non vuole lesinare energie per presentarsi nel migliore dei modi alla settimana del trentennale degli Internazionali di Tennis. Focus sugli italiani, escluso Sinner, e tentativo di portare in Repubblica nomi illustri in precedenza stabilmente nei primi 10 del mondo.

La sammarinese Mahena Abbati in Federtennis dal 2019, già Direttrice del torneo di Coppa Davis, assume per la prima volta la carica per gli Internazionali di San Marino. Una delle grandi novità di questa edizione la copertura televisiva di Sky, i cui inviati realizzeranno anche uno speciale in loco sul trentennale del Torneo. Sky coprirà le ultime tre giornate del Torneo, San Marino RTV trasmetterà gli incontri in diretta per tutta la durata del torneo da lunedi 31 a domenica 6 agosto giorno della finalissima. Diversi gli eventi collaterali: realizzata una moneta celebrativa in onore del trentennale degli Internazionali di Tennis in argento in uscita il 27 giugno e che sarà possibile acquistare anche on line al prezzo di 40 euro, ne verranno realizzate 2500 copie. Al Wonderbay un torneo di Padel a cui parteciperanno illustri nomi di ex calciatori che saranno poi premiati alla serata inaugurale del Torneo, al Centro Tennis di Fonte dell'Ovo domenica 30 luglio. In Centro Storico presenza costante, in quel periodo, di richiami al Torneo. Una copertura capillare per far splendere nella sua interezza un evento sportivo tra i più importanti realizzati in Repubblica

nel servizio le interviste: Mahena Abbati Direttrice Internazionali di Tennis San Marino 2023 e Gian Luca Baldini EGE Produzioni









Copertura televisiva di Sky e San Marino RTV