INTERNAZIONALI DI TENNIS Il San Marino Open si giocherà dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Con la tradizionale cena degli auguri la Federazione Sammarinese Tennis manda in archivio un 2023 molto intenso dal punto di vista dell’attività agonistica e organizzativa ed è già proiettata al prossimo anno. A tracciare il bilancio di questi 12 mesi è il presidente Christian Forcellini.

“Il 2023 è stato un anno pieno di impegni – commenta -. È stato l’anno dell’esordio delle nostre ragazze nella Billie Jean King Cup, la competizione a squadre per eccellenza al femminile. È stato l’anno del trentennale degli Internazionali di Tennis San Marino Open. Una delle edizioni più belle di sempre e il pubblico ci ha premiato con una grande partecipazione, anche in questa parte trainata dalla grande visibilità di cui il tennis sta beneficiando nell’ultimo periodo ed anche dalla presenza di Fognini. Siamo già al lavoro per organizzare un’altra grande edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, che si terranno dal 29 luglio al 4 agosto. Abbiamo puntato a confermare la stessa settimana perché, oltre ad essere quella tradizionale, coinciderà con la prima settimana delle Olimpiadi, il che significa che, a parte i primi giocatori al mondo che saranno impegnati a Parigi, non avremo concorrenza da parte di tornei Atp, ma ci saranno soltanto Challenger ed il nostro è uno di quelli di livello più alto. Una collocazione, dunque, strategica”.

