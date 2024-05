Triplo incontro casalingo per il San Marino Baseball che ospita a Serravalle il BBC Grosseto per tre match da giocarsi questa sera alle 20 e domani alle 15 e alle 20 per gara 2 e gara 3. Per l’occasione Joe Mazzucca che ha scritto pagine di storia importanti del baseball sammarinese, effettuerà il primo lancio di gara uno.