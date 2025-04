"Il San Marino Pitch&Putt Open è un evento che può crescere ancora"

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport: "Stiamo investendo molto perché è un bel richiamo, è un bellissimo sport e crediamo che possa diventare davvero un punto di riferimento per il panorama non solo nazionale ma anche internazionale. È anche un partito un investimento importante per rendere ancora più attrattivo, all'altezza adeguato e anche più in linea con le normative affinché si possano ospitare sempre più e sempre maggiormente eventi di questo tipo".

Emanuele Vannucci, Presidente Federazione Sammarinese Golf: "La gara del primo giorno di sabato, ieri perfetta, oggi abbiamo concluso. 50 atleti, 4 nazioni, 19° edizione, direi che è tutto filato per il liscio. Livello alto sia tecnico che organizzativo, quindi possiamo dire. Direi che i risultati sono lodevoli perché è venuto fra l'altro il portoghese che è Campione del Mondo, che ha girato in condizione nonostante dica che il campo per lui dice è difficile ,però ha fatto dei buoni risultati e sono andati bene anche i nostri giovani atleti sammarinesi.

Remo Raimondi, Presidente San Marino Golf Club: "Beh, siamo cresciuti tanto, dal 2016 ad oggi siamo passati da 60 iscritti a 170-180, contiamo di aumentare ancora di più e siamo nella regione Emilia-Romagna-Marche, il circolo che ha più giovani in assoluto come tesserati, per cui la nostra attività è rivolta ai giovani, lo stiamo confermando e ci stiamo anche affermando perché siamo campioni della regione Emilia-Romagna-Marche da due anni consecutivi a livello giovanile".