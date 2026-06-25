Il San Marino Team rafforza la coesione del gruppo verso i Giochi del Mediterraneo

È partito l’avvicinamento per il San Marino Team ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 al 3 settembre. Parte della delegazione, ancora in fase di definizione, si è ritrovata nell'inaugurata ConSums Arena per un pomeriggio dedicato al Team Building, insieme a tecnici, referenti federali e capi missione. Insieme a loro anche gli atleti in lista per partecipare ai Giochi Olimpici Giovanili a Dakar e al Festival della Gioventù Europea Invernale a Brasov. Nel pomeriggio di mercoledì 24, gli atleti delle varie discipline si sono messi alla prova in una caccia al tesoro a tappe che prevedeva di districarsi tra prove di forza, coraggio e abilità in gruppo per creare coesione all’interno delle squadre. La giornata ha consolidato lo spirito di gruppo, lasciando i partecipanti con il senso di appartenenza attorno al San Marino Team, il cui logo è diventato un puzzle da comporre come prova finale per tutti coloro presenti. Il presidente del CONS, Christian Forcellini, che ha aperto la giornata di formazione incitando quanti sono impegnati a conseguire i minimi di qualificazione per i prossimi eventi sportivi, ha ricordato che Anna Lisa Ciavatta sarà il Capo Missione per Taranto 2026, assistita dai vice Maurizio Mazza e Lucia Castiglioni, la quale è stata annunciata come Capo Missione in vista delle Olimpiadi Giovanili a Dakar (Senegal) e del Festival della Gioventù Europea Invernale a Brasov (Romania).

Comunicato stampa







