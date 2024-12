Il Segretario di Stato riflette su un anno di successi e progetti per il futuro dello sport sammarinese

Nel video l'intervista integrale.

Il 2024 si chiude come un anno memorabile per lo sport sammarinese, ricco di sfide e risultati. Il Segretario di Stato per lo Sport, insediatosi il 22 luglio, ha avuto il privilegio di rappresentare San Marino alle Olimpiadi di Parigi poche ore dopo aver giurato, un'esperienza che ha definito "indimenticabile". La partecipazione dei nostri atleti alle Olimpiadi, pur senza medaglie, è stata motivo di orgoglio nazionale e ha posto le basi per prepararsi con ancora più determinazione ai Giochi di Los Angeles 2028. "Vedere sfilare le nostre bandiere lungo la Senna è stato emozionante, un momento di grande orgoglio per tutti i sammarinesi," ha dichiarato il Segretario, sottolineando come lo sport unisca popoli grandi e piccoli in un messaggio di pace e inclusione.

Successi e traguardi del 2024

Nonostante l'assenza di medaglie olimpiche, il 2024 è stato segnato da successi importanti: Alessandra Perilli ha vinto la Coppa di tiro a volo, il calcio ha raggiunto una storica qualificazione, mentre Jacopo Frisoni ha conquistato due medaglie d'oro ai Mondiali di bocce, superando persino avversari italiani in finale. La vittoria di Frisoni è stata celebrata agli Sport Awards, con il premio consegnato dal Segretario e dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il Segretario ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di sacrifici quotidiani degli atleti, che competono da dilettanti ma dimostrano professionalità e talento straordinari.

Investire nel futuro: professionalizzazione e nuove normative

Tra gli obiettivi principali della Segreteria c'è la riforma della legge sullo sport per creare un percorso di professionalizzazione degli atleti. "I nostri ragazzi ottengono risultati incredibili, nonostante siano dilettanti. È nostro dovere metterli nelle migliori condizioni per competere e crescere," ha affermato il Segretario, auspicando un maggiore sostegno alle federazioni sportive e ai dirigenti, che spesso operano gratuitamente con grande passione.

Eventi e riconoscimenti internazionali

Il 2024 ha visto anche il successo di grandi eventi ospitati sul Titano, come il Rally Legend e il Motomondiale. Il torneo di tennis di San Marino è stato eletto miglior Challenger tra Europa e Africa, un riconoscimento che sottolinea la capacità del Paese di distinguersi anche nell'organizzazione di competizioni internazionali. Con queste solide basi, lo sport sammarinese guarda al futuro con ottimismo e ambizione. "Il 2024 è stato un anno straordinario, ma il nostro margine di miglioramento è ancora ampio. Dobbiamo continuare a investire e credere nel potenziale dei nostri atleti," ha concluso il Segretario, augurando un Buon Natale e un felice anno nuovo a tutta la comunità sportiva.