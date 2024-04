CONS Il Segretario Lonfernini al Consiglio Nazionale del CONS: "Grande soddisfazione per i risultati sportivi conseguiti"

il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha presenziato al Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Sammarinese alla presenza di tutte le Federazioni, illustrando l’aggiornamento sullo stato attuale della Legge per lo Sport, mettendo in evidenza i punti analizzati in termini di convinzioni politiche assieme a quelli condivisi con il Comitato Olimpico Sammarinese prima della presentazione finale. In tale occasione si è sviluppato un piacevole e costruttivo dibattito in relazione all’importanza del varare l’aggiornamento legislativo in materia di sport, visto e considerato l’incidenza e l’impatto che proprio lo sport ha in un paese e una comunità come la nostra.

L’auspicio del Segretario Lonfernini è stato certamente quello di augurare a tutte le Federazioni di poter contare sul proseguo del lavoro per questo impianto legislativo anche dopo il 9 giugno, indipendentemente da chi avrà le responsabilità politiche del mondo dello sport sammarinese. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha colto l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Comitato Olimpico Sammarinese, nonché del Consiglio Nazionale, rivolgendo a loro un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. “Anni di grande soddisfazione per i risultati sportivi conseguiti che faranno parte per sempre della mia memoria, un magico e importante tassello per la storia sportiva del nostro Paese” ha affermato Lonfernini.

