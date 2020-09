PANATHLON Il segretario Lonfernini alla conviviale del Panathlon L'incontro era stato posticipato a causa del Covid 19

Il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini, è stato l’ospite d’onore della conviviale di settembre del Panathlon Club di San Marino. L’incontro era già stato programmato per lo scorso mese di Febbraio ma la crisi sanitaria causata dalla pandemia del Covid19 ha consigliato di posticiparlo ad un momento più favorevole. Il Segretario ha quindi mantenuto la promessa intrattenendo i numerosi panathleti presenti illustrando le eccellenze, ma anche le criticità, dello sport sammarinese.

Ci si trova a gestire un settore fondamentale della nostra società in presenza di un periodo non certamente florido dal punto di vista economico e con esigenze sempre più crescenti. Risulta che ci siano più di 9000 sammarinesi, tesserati od affiliati, che praticano uno sport e quindi l’impegno prioritario della Segreteria alla Sport è quello di far sì tutti abbiano le stesse opportunità di poterlo fare. Con una maggiore sensibilità verso i giovani e le persone diversamente abili. Il successo della manifestazione Sportinfiera, organizzata dal Comitato Olimpico Sammarinese, dimostra che c’è sempre una grande attenzione verso lo Sport e quindi compito della politica è quello di assecondare quanto possibile questa attenzione.

L’impegno della Segreteria è di far sì che il nostro Paese sia rappresentato degnamente in campo internazionale, vedi per esempio le prossime Olimpiadi di Tokyo 2021, come altresì è impegnato a sostenere quelle iniziative che si svolgono a San Marino e che danno lustro e prestigio al nostro movimento sportivo come, per esempio, il prossimo Rally Legend. Il Rally Legend, avvenimento di risonanza mondiale, porterà a San Marino nonostante la pandemia circa 30-40 mila persone con un effetto volano fondamentale per la Repubblica in questo periodo di crisi. Il Presidente del Panathlon Club, Leo Achilli ha ringraziato il Segretario Lonfernini per la graditissima presenza e per il tempo dedicato. Augurando allo Sport sammarinese sempre maggiori successi senza dimenticare i principi fondamentali che animano il Panathlon e che sono il rispetto, l’inclusione, il gioco pulito e divertente e, soprattutto il Fair Play.



