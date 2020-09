BASEBALL Il segretario Lonfernini ha premiato Federico Celli Il giocatore del San Marino baseball ha vinto la tripla corona

Staff, atleti e dirigenti del San Marino Baseball si sono riuniti per un appuntamento di buon auspicio in vista della finale scudetto con Bologna. E' stata l'occasione per celebrare lo storico traguardo della Tripla Corona ottenuto da Federico Celli. Il premio è stato consegnato allo stesso Celli dal Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini.



