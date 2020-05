Il sollevamento pesi sammarinese è di nuovo in pedana

Con l'ex Mesa ancora indisponibile, il post covid del sollevamento pesi sammarinese comincia dal Multieventi. Inizialmente senza Marika Marzi, bloccata a Milano dalla pandemia e attesa sul Titano a breve. Intanto sono in sei ad allenarsi col tecnico Stefano Guidi: Belen Giacomone, Simone Para, Carlotta Bulzoni, Gianni Augustin, Robin Bernardi e Michael Bini. "Facciamo turni da tre persone, ogni due ore - spiega Guidi - adesso puntiamo tutto sulla forza, anche per aumentare i massimali personali. Stiamo lavorando in vista di gare lontane: le prime che avremo, se resteranno in calendario, sono un torneo internazionale in programma a ottobre e i Giochi dei Piccoli Stati, che erano ad aprile e sono stati spostati a dicembre".