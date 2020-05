Il sollevamento pesi sammarinese è di nuovo in pedana Sei gli atleti che si allenano al Multieventi agli ordini del tecnico Guidi, in attesa che torni sul Titano anche Marika Marzi.

Con l'ex Mesa ancora indisponibile, il post covid del sollevamento pesi sammarinese comincia dal Multieventi. Inizialmente senza Marika Marzi, bloccata a Milano dalla pandemia e attesa sul Titano a breve. Intanto sono in sei ad allenarsi col tecnico Stefano Guidi: Belen Giacomone, Simone Para, Carlotta Bulzoni, Gianni Augustin, Robin Bernardi e Michael Bini. "Facciamo turni da tre persone, ogni due ore - spiega Guidi - adesso puntiamo tutto sulla forza, anche per aumentare i massimali personali. Stiamo lavorando in vista di gare lontane: le prime che avremo, se resteranno in calendario, sono un torneo internazionale in programma a ottobre e i Giochi dei Piccoli Stati, che erano ad aprile e sono stati spostati a dicembre".



