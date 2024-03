TAEKWONDO Il Taekwondo in ritiro agonistico: obiettivo Parigi '24 La tre giorni di allenamenti, supervisionata dal maestro Park, anticipa di una settimana il Torneo di qualificazione olimpico di Sofia, ultima occasione per conquistare il pass diretto per i Giochi.

Per il Taekwondo sammarinese, il sogno chiamato Parigi passa dalla Bulgaria il prossimo weekend, dunque è tempo di prepararsi a dovere. Tra oggi e domenica, il Multieventi ospiterà il ritiro agonistico e combattimento supervisionato dal direttore sportivo della federazione italiana, Park Young Ghil. Una tre giorni di allenamenti, esercizi di tattica e combattimenti, dedicata ad atleti cadetti, junior e senior, cinture blu, rosse e nere, di San Marino, Emilia Romagna e Marche. Ma la lente sarà soprattutto su Stefano Crescentini e Samuel Tarini, che tra 8 e 10 marzo saranno a Sofia per il Torneo Europeo di qualificazione alle prossime Olimpiadi, con ogni categoria che metterà in palio due pass. È di fatto l'ultima occasione per strappare la qualificazione sul tatami, anche se Crescentini resterebbe comunque in ballo per una wild card.

Nel video, le parole del direttore sportivo della federazione italiana taekwondo, Park Young Ghil

