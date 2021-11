Il Taekwondo sammarinese fa il pieno di medaglie

Due squadre impegnate in Svizzera e ad Arezzo per il Taekwondo sammarinese: 6 ragazzi, fra Senior e Cadetti, in terra elvetica hanno vinto 6 medaglie complessive (3 ori, 2 argenti e 1 bronzo) nel combattimento, con a fianco il Maestro e Coach Nazionale Secondo Bernardi, premiato anche con la coppa di miglior allenatore. La più piccola degli atleti biancazzurri, Giulia Maria Barulli ha completato l'opera vincendo un’altra medaglia d’oro al Tuscany 2021 di Arezzo, nella sua prima gara di forme, con all’angolo il Maestro Giovanni Ugolini, responsabile del settore giovanile.