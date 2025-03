Continua il grande momento del Taekwondo San Marino. Allo Schwabach Open, in Germania, arrivano ben 3 medaglie d'oro. A conquistarle Alessandro Giovagnoli (1 kup -78kg), Achille Tentoni (1 poom -55kg) e Federico Amati (1 poom -59kg). Giovagnoli, avanti 2-0 su Simon Miz/Ller, ha visto l'avversario abbandonare per manifesta, Tentoni ha superato Zhuravlov 2-0, stesso punteggio per Amati su Goncalves Rodriguez.