Il Taekwondo sogna Parigi: chiesta carta olimpica per Stefano Crescentini

Il taekwondo sammarinese sogna uno storico esordio ai Giochi: come confermato dal CT Secondo Bernardi, il CONS ha chiesto una carta olimpica per il 18enne Stefano Crescentini, in lizza per una wild card nella categoria -80 kg. "Per noi è una notizia esaltante - dice Bernardi - ci rende orgogliosi per tutto il lavoro fatto. Se arrivasse, ci permetterebbe di realizzare un sogno che inseguiamo da 20/25 anni".

È veramente una bella notizia - aggiunge Crescentini - in questi mesi lavoreremo sodo per far si che la federazione mondiale accetti, perché sarebbe veramente un sogno per me andare alle Olimpiadi. Sicuramente ci proveremo anche nelle qualifiche, vincere alcuni incontri sarebbe un bel segnale da dare alla federazione".