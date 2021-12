Il Taekwondo torna da Prato con ben 5 medaglie

Nell’ultima gara italiana dell’anno, ancora un pieno di medaglie per i cinque agonisti del Club Taekwondo San Marino. A Prato, con all'angolo il maestro Secondo Bernardi, Michele Ceccaroni ha conquistato l'argento nella categoria -68 kg. Argento anche per Mattia Para (-80kg) che a causa di un infortunio si è ritirato nel corso della finale. Percorso netto per Nicholas Battistini che festeggia così il primo oro in carriera nella categoria -58kg. Particolarmente apprezzato l'argento di Luca Ghiotti (-63kg) al rientro dopo ben 2 anni di inattività. Soddisfazione anche dagli junior con l'argento di Samuel Tarini nel -59kg.