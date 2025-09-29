Il Taewondo San Marino all'European Small State Championships

Due competizioni europee a distanza di una sola settimana. È appena terminato in Serbia l’European Grand Prix di Vrsac, gara ad invito per i migliori 32 atleti del ranking europeo, dove Alessandro Giovagnoli, accompagnato sul campo di gara dal Maestro Secondo Bernardi pur perdendo l’incontro d’esordio contro il cipriota Antonis Sophocleous, ha mantenuto il suo 16° posto continentale.

E' già tempo di European Small State Taekwondo Championships 2025 di Riga del 02-03/10/2025 dove il San Marino team sarà composto dal Coach ed Atleta Michele Ceccaroni, da Stefano Crescentini, e dai Junior Thomas Albani, Federico Amati, Achille Tentoni e Alessandro Giovagnoli.







