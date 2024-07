Il Tavball torna in Cava: trionfo tutto italiano E' andata in archivio la seconda edizione del Tavball European Tour: dominio italiano nella suggestiva location della Cava dei Balestrieri. Gli atleti sammarinesi si difendono con il 2° posto di Pasquinelli-Quaranta nel tavellone Bronze.

Undici coppie di alto livello a darsi battaglia in una location magica e iconica per San Marino: la Cava dei Balestrieri. Dopo il successo dello scorso anno, il Tavball European Tour si è ripetuto nella seconda edizione. Un gioco-sport nato in spiaggia e che sta prendendo sempre più piede, richiamando anche sul Titano atleti provenienti da tutta Europa.

Trionfo italiano nei 3 tabelloni: in quello Gold la coppia di Cesenatico formata da Lorenzo Guagneli e Federico Nava si è imposta nella finalissima contro Proverbio-Rodriguez. Derby azzurro anche nel Silver con il successo di Vandelli e Bartolini su Ancora e Chiarabini. Dulcis in fundo, il tabellone Bronze dove la vittoria è andata a Perazzini e Casadei ma c'è da registrare l'argento tutto sammarinese per Lorenzo Pasquinelli e Francesco Quaranta. Prossimo appuntamento a Bellaria Igea-Marina per l'International Tavball Cup, con l'auspicio di ritrovarsi tra un anno ancora in Cava.

Nel servizio l'intervista a David Bologna, event manager San Marino Welcome

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: