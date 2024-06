C'è tanto di San Marino nella promozione del Team 80 Gabicce Gradara. La squadra femminile guidata dal sammarinese Alessandro Della Balda ha vinto i play off di serie C e il prossimo anno giocherà nel campionato femminile di B/2. Dopo il successo in gara1, la squadra di Della Balda ha vinto anche gara2 al Gradara Palas. Un successo per 3-0 contro Amandola San Benedetto del Tronto arrivato al termine di partita molto tirata si aggiudica il match che vale la promozione.