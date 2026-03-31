Il Team Roc'n'DeA approda nella Sportbike con il supporto di Yamaha Italia

Nuova sfida e ambizioni di crescita per il Team Roc’n’DeA, che nel 2026 debutterà nella classe Sportbike del Dunlop CIV con il supporto diretto di Yamaha Italia e una line-up giovane ma già competitiva. La squadra sammarinese fondata da Alex De Angelis e Massimo Roccoli amplia così il proprio progetto dedicato ai talenti emergenti, schierando due Yamaha R7 affidate ad Alessandro Aguilar Carballo, vicecampione PreMoto3, ed Emanuele Cazzaniga, già campione Yamaha R3 Cup 2022 e vicecampione italiano Supersport300 2024.

“Siamo contenti di fare il nostro esordio nella Sportbike, categoria che ha preso il posto della Supersport300, nella quale ci siamo tolti belle soddisfazioni – commentano De Angelis e Roccoli”. “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova sfida insieme al Team Roc’n’DeA e a Yamaha Italia”, le parole di Cazzaniga. “L’esperienza in PreMoto3 mi ha insegnato tanto”, aggiunge Aguilar.







