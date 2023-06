Il Team San Marino parte verso la Polonia per i Giochi Europei

Prime partenze per la Polonia dove mercoledì prossimo, 21 giugno, prenderà il via la terza edizione dei Giochi Europei, in programma fino al 2 luglio nelle città di Cracovia e Małopolska. Una parte della delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Federico Valentini, è partita questa mattina dall’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. Ha raggiunto la Polonia il team del padel, che per la prima volta in assoluto partecipa ai Giochi Europei. Insieme al tecnico Antonio Mami, ci sono i due rappresentanti biancazzurri Edoardo Berardi e William Forcellini. Stesso viaggio anche per l’atletica leggera, che contemporaneamente sarà impegnata negli Europei di atletica a squadre. È prevista martedì la partenza degli atleti del tiro a volo e del tennistavolo: Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Matias Mongiusti. Perilli e Mongiusti saranno i portabandiera alla cerimonia di apertura, fissata per mercoledì all’Henryk Reyman Stadium.