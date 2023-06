Il Tennis Tavolo è di bronzo nel doppio

Nel video l'intervista con Stefano Piva – Presidente Federazione Sammarinese Tennis Tavolo

Così sono 45. Un bottino al limite dell'incredibile, ma il tennis tavolo del Titano si conferma una miniera di medaglie. Dopo il bronzo a squadre ecco servito il bronzo nel doppio. Due su due per la delegazione sammarinese che con Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni sale per la seconda volta sul podio. I biancoazzurri giocano un ottimo girone, vincendo 3-1 la gara d'esordio contro la coppia di Cipro. La sfida a Monaco ha un peso importante, un successo significherebbe passaggio del turno e ipotecare la medaglia. San Marino va avanti 2-0. Monaco reagisce e accorcia. Mongiusti e Ragni restano nel match e vanno a chiudere 3-1. Nella terza partita, Malta, che schiera anche professionisti naturalizzati da altri paesi, vince 3-0. In semifinale la coppia del Titano sfida quella del Lussemburgo, altra squadra di pro che va a giocarsi la finale per l'oro. Poco importa, in questo torneo di ottimo livello, San Marino c'è e continua la tradizione con il bronzo di Mongiusti e Ragni. Ancora una medaglia, la 45' di questa storia biancoazzurra.

