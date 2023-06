MALTA 2023 Il Tennis Tavolo è di bronzo nel doppio San Marino di nuovo sul podio con Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni. In semifinale il ko contro il Lussemburgo.

Così sono 45. Un bottino al limite dell'incredibile, ma il tennis tavolo del Titano si conferma una miniera di medaglie. Dopo il bronzo a squadre ecco servito il bronzo nel doppio. Due su due per la delegazione sammarinese che con Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni sale per la seconda volta sul podio. I biancoazzurri giocano un ottimo girone, vincendo 3-1 la gara d'esordio contro la coppia di Cipro. La sfida a Monaco ha un peso importante, un successo significherebbe passaggio del turno e ipotecare la medaglia. San Marino va avanti 2-0. Monaco reagisce e accorcia. Mongiusti e Ragni restano nel match e vanno a chiudere 3-1. Nella terza partita, Malta, che schiera anche professionisti naturalizzati da altri paesi, vince 3-0. In semifinale la coppia del Titano sfida quella del Lussemburgo, altra squadra di pro che va a giocarsi la finale per l'oro. Poco importa, in questo torneo di ottimo livello, San Marino c'è e continua la tradizione con il bronzo di Mongiusti e Ragni. Ancora una medaglia, la 45' di questa storia biancoazzurra.

Nel video l'intervista con Stefano Piva – Presidente Federazione Sammarinese Tennis Tavolo

