ANDORRA 2025 Il Tennis Tavolo si conferma nel medagliere Nella prima giornata di gara la squadra guidata da Claudio Stefanelli conquista due medaglie di bronzo nel doppio maschile e femminile.

Ci sono anche i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a seguire le sfide di tennis tavolo. Una disciplina nella quale San Marino non delude mai e anche ad Andorra conquista subito due medaglia nel torneo di doppio. Yan Chimei e Chiara Morri centrano il bronzo fermandosi solo in semifinale contro Cipro per 3-2 dopo un percorso netto nella fase a gironi fatto di sole vittorie. Una coppia vincente che aveva già centrato la medaglia in Montenegro. Medaglia di bronzo anche per la coppia maschile formata da Lorenzo Ragni e Federico Giardi, che fa lo stesso percorso della coppia femminile arrivando fino alla semifinale.

(Nel video le interviste con Lorenzo Ragni e Federico Giardi)

