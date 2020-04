Il tennis tavolo si ferma sul più bello: campionati e qualificazioni olimpiche sospesi

Nel servizio Claudio Stefanelli

L'attività del tennis tavolo sammarinese viene interrotta nel momento più caldo della stagione. A partire già dalle qualificazioni olimpiche rimandate che avrebbero visto coinvolti Mattias Mongiusti e Federico Giardi in cerca di un sogno, quello olimpico.

Claudio Stefanelli - oltre ad essere commissario tecnico della Nazionale - è anche coach della Juvenes San Marino presente con ben 5 squadre ai campionati italiani, sospesi dalla Federazione. Nel frattempo i pongisti cercano di tenersi in forma a casa anche se, come afferma Stefanelli, non è affatto semplice.

Nel servizio l'intervista a Claudio Stefanelli, CT Nazionale San Marino Tennis Tavolo