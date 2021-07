Un gruppo di sammarinesi si è organizzato in fretta e furia per tifare Alessandra e Gian Marco. Una seconda medaglia assicurata. Uno schermo in piazzetta, dal Bar Tabarrini, qualche sedia, ma va bene anche sedersi per terra, La bandiera di San Marino che tra poco si isserà per la seconda volta nella storia a Tokyo2020 e il cuore che batte in attesa di sentire l'inno della Repubblica.