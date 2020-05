Il Tiro a Volo fa prove di normalità

Sanificato, nel rispetto delle distanze e delle disposizioni di legge, il Tiro a Volo riapre. E' la voglia di normalità, seppure una normalità diversa, a muovere tutto lo sport sammarinese. A cominciare dalle discipline individuali che per decreto hanno qualche chance in più di fare presto. Il Presidente Federale Gian Nicola Berti, che ha rassegnato le dimissioni per la incompatibilità sopraggiunta con l'elezione in Consiglio Grande e Generale, fa il punto della situazione. Nell'attesa di ridefinire un calendario agonistico che da poche possibilità al 2020, da Berti un messaggio per Alessandra Perilli che da settimana scorsa è salita al numero 1 del ranking mondiale. Nel video l'intervista a Gian Nicola Berti. Presidente Federazione Sammarinese Tiro a Volo.



