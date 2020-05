La grande famiglia del Tiro a Volo è di nuovo insieme. A distanza, ma insieme. C'è anche Luca Di Mari, il fratello maggiore che per la prima volta è tornato a San Marino dopo il lockdown. Alessandra Perilli imbraccia il fucile e torna ad una ritualità sospesa in due mesi ai confine della realtà. Anche Gian Marco Berti è tornato a sparare. Prove generali di normalità per quando il calendario avrà fornito le prime certezze.

Nel video l'intervista ad Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.