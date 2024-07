TIRO CON L'ARCO Il Tiro con l'Arco sammarinese celebra Pruccoli e Cesarini La campionessa europea è tornata negli Stati Uniti, nel 2025 tornerà per difendere il titolo. Tutto pronto invece per la prima storica partecipazione di Giorgia Cesarini alle Olimpiadi di Parigi: il tiro con l'arco torna dopo 12 anni ai Giochi.

E' stato e sarà un 2024 da urlo per il Tiro con l'Arco sammarinese. Tutto è cominciato lo scorso febbraio quando Kristina Pruccoli ha portato la piccola Repubblica sul tetto d'Europa conquistando il titolo nella specialità Arco Nudo in Croazia. Poi il tentativo di strappare il pass alle Olimpiadi, ora il ritorno negli Stati Uniti. Con tanti sogni nel cassetto e la consapevolezza di poterli raggiungere. "Sono orgogliosa, è stata un'esperienza incredibile venire a San Marino, è un paese che amo. Sono contenta di aver fatto la storia conquistando una medaglia d'oro agli Europei e sono onorata di aver contribuito a portare una wild card per le Olimpiadi anche grazie ai miei risultati. La prossima stagione continuerò indoor, per poi dedicarmi totalmente all'arco olimpico. Lavorerò tanto, dando tutta me stessa per esserci a Los Angeles 2028": queste le parole di Pruccoli.

Da un sogno all'altro. Nello specifico quello olimpico che vivrà tra poche settimane Giorgia Cesarini. La giovane arciera ha ottenuto la wild card concessa a San Marino grazie agli ottimi risultati raggiunti in questa stagione. Dodici anni dopo Londra 2012 con Emanuele Guidi, che ora seguirà Cesarini come coach, il tiro con l'arco sammarinese tornerà ai Giochi. "Sarà un mix di emozioni alla prima Olimpiade" - afferma Cesarini.

Nel servizio le interviste a Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: