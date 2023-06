CRACOVIA 2023 Il torneo di Berardi-Forcellini termina contro i padroni di casa

Dura un'ora e dieci minuti l'avventura di Edoardo Berardi e William Forcellini a Cracovia. Ma un posto nella storia ce l'hanno già. Quello riservato la prima coppia in assoluto ad aver rappresentato San Marino nel torneo di Padel dei Giochi Europei. Sotto un sole che quando il tempo faceva il suo mestiere si definiva “africano”, ma che adesso è diventato mitteleuropeo, i biancazzurri hanno ceduto per 6-3 6-4 ai polacchi Lipinkski-Naduk che si tengono il merito di giocare meglio i punti importanti. Un break per parziale e specie nel primo set la possibilità di rientrare e la sensazione diffusa che il match fosse lì pronto a girare al presentarsi della prima nuvola.

Nel video le interviste a Edoardo Berardi, William Forcellini e al C.T. Antonio Mami.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: