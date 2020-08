Il Tre Fiori è arrivato a Ginevra. Domani a Nyon la sfida valida per il mini girone preliminare di Champions League

Nessun ostacolo il club di Fiorentino è arrivato in Svizzera senza alcun ritardo. La squadra ha già preso possesso dell’hotel che si trova di fronte al lago Lemano specchio d’acqua principale della Svizzera. A circa 20 chilometri si trova Nyon dove domani il Tre Fiori affronterà il Linfield per la semifinale valida per il mini girone preliminare di Champions League. Il programma di oggi prevede il pranzo alle 12 poi alle 13 nuovo tampone per tutti i componenti della rosa, staff tecnico e dirigenti al seguito . Successivamente un paio d’ore di riposo prima della partenza per Nyon dove alle 16 il Tre Fiori eseguirà l’allenamento di rifinitura sul terreno dove domani si giocherà la partita.