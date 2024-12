ATTIVITÀ SUBACQUEE Il Triangolare di Apnea Dinamica torna alla Sub Haggi Statti

Il Triangolare di Apnea Dinamica torna alla Sub Haggi Statti.

Alla piscina Tavolucci di Borgo Maggiore si è svolta la nona edizione del Triangolare di Apnea Dinamica, organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Hanno preso parte all'evento la Sub Haggi Statti, la Polisportiva Sub Riccione e la Sub Riccione Gian Neri. La gara era composta da due prove di apnea dinamica DYN e DNF e, secondo il regolamento nazionale, la sommatoria delle due prestazioni decreta la squadra vincitrice.

Il trofeo è tornato dopo quattro anni nelle mani della Sub Haggi Statti formata da Alvaro Casali, Lorenza Angelini, Daniele Mazza, Silvia Ercolani, Michele Stacchini, Paolo Masini - che si è aggiudicato anche il premio per la miglior prestazione -, Marco Vivarelli e Serena Lettoli. Secondo posto per la Polisportiva Sub Riccione e terza classificata la Sub Riccione Gian Neri.

