Il Trofeo Apnea Dinamica conferma la sua grande tradizione.

Alto livello tecnico e organizzazione puntuale in ogni aspetto. Sono questi gli ingredienti che da anni fanno del Trofeo Apena Dinamica un appuntamento imperdibile. Giunta all'undicesima edizione, la manifestazione organizzata da Federazione Sammarinese Pesca Sportiva in collaborazione con Sub Rimini Gian Neri e Polisportiva Sub Riccione, ha richiamato il massimo degli iscritti 130 atleti, scesi poi a un centinaio per via dei problemi di spostamento di chi risiede nelle zone attenzionate per il coronavirus.

A vincere il trofeo per il terzo anno consecutivo il bolognese due volte vice campione europeo Mauro Generali con 250 metri. Tra le donne successo per Cristina Franconi, azzurra e detentrice del record italiano.

Importanti riscontri arrivano anche dal movimento sammarinese. Su tutti Thomas Guidi vincitore a sorpresa della categoria Esordienti, categoria che ha visto anche Emanuele Chiozzi chiudere nono. Nono posto anche per Daniele Mazza che passa dalla seconda alla prima categoria. Buona la prova di Aldo Babboni, 142 metri nella categoria elite e già qualificato per il Mondiale di Belgrado.



