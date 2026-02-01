AQUABIKE SAN MARINO Il Trofeo Repubblica di San Marino di Aquabike raddoppia si amplia Presente anche un'area dedicata alla motonautica radiocomandata

Un anno dopo è ancora più grande e ancora più bello il Trofeo Repubblica di San Marino di moto d'acqua, stessa location della prima edizione la Darsena di Rimini, organizzazione dell'Aquabike San Marino per un evento che ha tutte le caratteristiche di diventare, nel tempo, punto di riferimento per gli appassionati di settore. Anima della manifestazione è il Presidente del Club Walter Nanni, ora anche Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione Motonautica Italiana.

"Sono molto contento, Aquabike San Marino si sta facendo vedere nello scenario, nella panoramica della motonautica italiana. Oggi è questa seconda edizione, siamo un po' baciati dal sole, abbiamo molti temerari, molte persone, molte persone che sono venute qui a provare, neofiti, sanmarinesi, ragazzi di tutte le età che vengono qua a fare una giornata di motonautica sana. Abbiamo una realtà solida, anche le istituzioni ci seguono, la segreteria allo sport, la segreteria al turismo, la segreteria alla sanità perché noi facciamo anche mototerapia. Quest'anno abbiamo portato fuori 160 ragazzi con batticinque, attivamente, siamo partecipi e sponsor di tutto via che spettacolo, insomma stiamo crescendo".

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria SPARC F4 Veteran è stato Marco Grisalda davanti a Francesco Cristallo e Andrea Semprini. Nella SPARC F4 Amatoriale è successo di Francesco Loiacono su Salvatore Marranca e Tommaso Cristallo. Nicola Maroncelli si è imposto nella SPARC F4 Giovanile con Sofia Secchiaroli e Gabriele Chiaruzzi a completare il podio. Il trofeo Repubblica di San Marino ha allargato i suoi orizzonti allestendo un'area dedicata alla motonautica radiocomandata con le imbarcazioni di Salvatore Marrazzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: