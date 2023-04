Il Trofeo Spring & Spring riempie il Multieventi

La primavera sboccia e lo fa anche in piscina con la tre giorni dedicata al Trofeo Spring & Spring Open. Quello organizzato al Multieventi con la collaborazione della Federazione Sammarinese Nuoto è un evento di grande rilievo nel mondo del nuoto artistico. Oltre 1.200 le atlete che si sono alternate regalando lo spettacolo del nuoto sincronizzato al pubblico che ha gremito le tribune. Ragazze che si sono sfidate in rappresentanza di 45 club provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero. Il Syncro è disciplina giovane in Repubblica sia per la storia che per l'età delle sue praticanti. Una disciplina formativa che richiede tanto impegno anche a livello di base. Ma che poi sa regalare soddisfazione non appena il livello si alza.

Nel servizio le interviste alle atlete della Synkronos San Marino Maria Chiara Gallucci, Maria Sofia Gallucci, Lisa Bartolini