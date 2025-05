BOCCE Il Trofeo Titano di Petanque va alla coppia Mennauoi-Ouab

Sono state 30 le coppie ad animare l'edizione numero 23 del Trofeo Titano, gara internazionale di Petanque organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Bocce. A trionfare la coppia Mennaoui-Ouab della società Morane di Modena, che in finale ha battuto gli svizzeri di Martigny, Graf-Wipfli. Medaglia di bronzo a Bruno e Pierino Di Folco della Ceri Viterbo, vincitori nella finalina di Pantieri-Di Meglio della Morane. A margine, per tutti colori che non si sono qualificati per i quarti di finale, si è svolta la gara B con 16 formazioni. A conquistare il girone consolatorio sono stati Cucchetti-Marino della Dronero di Cuneo nel derby contro l'altra società di Cuneo, la Caraglio che schierava Musso-Marro. Terzo posto per i sammarinesi della Libertas Vigna-Giri che hanno avuto ragione dei monegaschi Hoffman-Desa.

