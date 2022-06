Il Trofeo Titano si conferma grande appuntamento

San Marino protagonista non solo nell'organizzazione, ma anche nei risultati alla 27' edizione del Trofeo Titano. Allo Stadium oltre 400 atleti sono stati impegnati nel meeting regionale nell'appuntamento organizzato dall'Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Nella velocità biancoazzurri protagonisti. Nei 100 uomini vince Francesco Sansovini con il tempo di 10,52, mentre tra le donne Alessandra Gasparelli, reduce dall'oro di Malta agli Europei dei Piccoli Stati, è seconda con 11,92.

Buone prove anche per Giulia Sammarini (12,59) e Rebecca Guidi (12,84). Sul secondo gradino del podio anche Beatrice Berti nei 400 ostacoli, mentre nei 400 uomini l'argento è andato ad Alessandro Gasperoni con 48,13. Martina Muraccini è protagonista nella gara di salto con l'asta. La misura di 3,50 metri vale il primo posto.

Nel lungo donne vittoria per Giulia Sammarini con 5,67 metri. In gara anche Alessia Selva (5,08) e Emma Corbelli (5,06). Nel giavellotto donne gara vinta da Emanuela Casadei della Fratellanza. Terzo posto per Giorgia Cesarini con 31,01 metri. Argento nel giavellotto uomini con Pietro Rossi con 56,79 alle spalle di Francesco Bertozzi della Libertas Forlì.

San Marino protagonista anche nella 4x100 donne con Martina Muraccini, Beatrice Berti, Rebecca Guidi e Alessandra Gasparelli che vincono l'oro con il tempo di 49.41. Nel Trofeo Titano spazio anche alla categoria cadetti con buone prove di Noemi Cola e Chiara Casadei nei 300 metri con primo e terzo posto. Tra gli uomini Alessandro Proli e terzo. Greta San Martini s'impone nei 60 metri donne. Mentre Diego Garnaroli precede Alain Podeschi e Mathias Bozzo.