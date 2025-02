MOTORI Il Vespa club San Marino trova casa: ecco la sede, a Borgo Maggiore Il gruppo, che conta quasi 60 iscritti ed è nato nel 1963, ha inaugurato sabato i locali, pronti a ospitarne le attività, tra raduni e iniziative nel sociale

Il Vespa club San Marino trova casa. Dopo essersi appoggiato a vari luoghi, nel corso del tempo, gli appassionati della storica due ruote della Piaggio hanno ora una sede propria, a Borgo Maggiore, cuore del motorismo sammarinese. I locali sono stati inaugurati sabato e, man mano, i quasi 60 iscritti al gruppo li riempiranno sia con i memorabilia e i riconoscimenti ottenuti negli anni, sia con le proprie attività, che vanno dai raduni al sociale. Con la speranza di crescere ancora, adesso che c'è a disposizione un vero punto di riferimento.

"Noi questa sede l'abbiamo cercata, poi, grazie alla collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, abbiamo ottenuto questo locale in comodato d'uso - spiega il presidente, Roberto Santolini - La necessità era quella di poterci riunire e mettere in una sede tutti i vari riconoscimenti che abbiamo ottenuto durante i raduni. Il club è aperto a tutti, noi riuniamo dai giovanissimi, con tesserati di 13-14 anni, ai più grandi, di oltre 70 anni. Il primo raduno a cui parteciperemo quest'anno sarà probabilmente in Emilia-Romagna, per poi pianificare tutta una serie di uscite in base anche cosa offrirà il circondario. Partecipiamo anche a dei raduni di livello mondiale: l'anno scorso siamo stati a Pontedera, al Vespa World, partendo con un gruppo che raccoglieva più generazioni, dal 13enne, ovviamente come passeggero, fino al 73enne".

Il club ha più di 60 anni e nasce nel pieno del boom economico, durante il secondo dopoguerra, arrivando fino a oggi tra alterne vicende. A riassumerne la storia è l'attuale segretario, Gino Giardi: "Il Vespa club San Marino fu fondato nel 1963 nella concessionaria Piaggio del garage Montemaggi di città. Contestualmente, in quella data, fu fondato anche il club della Lambretta, nella Ferramenta Righi, che però ora non c'è più. Appena nato il gruppo, l'avvocato Walter Albertini fu eletto membro consigliere nel Consiglio direttivo dell'Eurovespa di quel periodo. Poi c'è stato un periodo morto, con attività locale. Il tutto è stato rispolverato nel 1991,, a distanza di molto tempo, con un'edizione dell'Eurovespa. Nel 2007 fu riproposta dopo il cambio nome - ora si chiama Vespa World -. In quell'occasione, San Marino ebbe l'onore di ospitarne la prima edizione".



