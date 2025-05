Il Wonderbay fa 3 su 3 e domani c'è lo scontro al vertice

Il Wonderbay Padel arriva da imbattuto allo scontro diretto per la vetta del girone 1, nella Serie C Emilia. Nel primo turno di campionato disputato in casa, giovedì 1 maggio, la squadra sammarinese ha battuto per 3-0 il Misano Sporting Club: è il terzo successo su tre, dopo quelli con Campo Centrale Forlimpopoli e Faenza. Una vittoria netta per il Wonderbay, che non ha concesso alcun set agli avversari. Nella prima partita, la coppia Carli – Clementi ha battuto per 6-1 6-3 il duo Cirulli – Calvi, mentre sull'altro campo Bertuccini – Giardi hanno battuto 6-3 6-2 Coscia – Mancini, in seguito Marchetti – Fava hanno sconfitto 6-2 6-3 Mayer – Barnabè.

Tre successi per due set a zero che proiettano la squadra sammarinese a nove punti nella classifica del girone, al pari della Zero Padel Komero. Arrivati a metà del percorso, ora arriva il difficile, perché proprio la squadra imolese sarà domani ospite del Wonderbay sul Titano, nello scontro diretto, con inizio alle 14: chi vince resta in testa da solo. Ai playoff andranno le prime due della classifica finale, ma l'obiettivo dichiarato dei sammarinesi è la vittoria del raggruppamento – contando anche che poi rimarrebbe un'ultima partita contro Bologna – per conquistare un incrocio più favorevole e continuare a inseguire la promozione in Serie B.