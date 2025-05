PADEL Il Wonderbay fa 3 su 3 e domani c'è lo scontro al vertice I sammarinesi battono 3-0 anche il Misano Sporting Club, nell'esordio casalingo. Ora tocca alla sfida con la Zero Padel Komero

Il Wonderbay Padel arriva da imbattuto allo scontro diretto per la vetta del girone 1, nella Serie C Emilia. Nel primo turno di campionato disputato in casa, giovedì 1 maggio, la squadra sammarinese ha battuto per 3-0 il Misano Sporting Club: è il terzo successo su tre, dopo quelli con Campo Centrale Forlimpopoli e Faenza. Una vittoria netta per il Wonderbay, che non ha concesso alcun set agli avversari. Nella prima partita, la coppia Carli – Clementi ha battuto per 6-1 6-3 il duo Cirulli – Calvi, mentre sull'altro campo Bertuccini – Giardi hanno battuto 6-3 6-2 Coscia – Mancini, in seguito Marchetti – Fava hanno sconfitto 6-2 6-3 Mayer – Barnabè.

Tre successi per due set a zero che proiettano la squadra sammarinese a nove punti nella classifica del girone, al pari della Zero Padel Komero. Arrivati a metà del percorso, ora arriva il difficile, perché proprio la squadra imolese sarà domani ospite del Wonderbay sul Titano, nello scontro diretto, con inizio alle 14: chi vince resta in testa da solo. Ai playoff andranno le prime due della classifica finale, ma l'obiettivo dichiarato dei sammarinesi è la vittoria del raggruppamento – contando anche che poi rimarrebbe un'ultima partita contro Bologna – per conquistare un incrocio più favorevole e continuare a inseguire la promozione in Serie B.

