Imac Eurocup: Cristian e Massimo Selva 8° e 11° in Ungheria

Cristian Selva chiude all'ottavo posto la tappa ungherese dell'Eurocup Imac. Il pilota dell'Aerobatic Team San Marino aveva cominciato la prova con il secondo miglior volo della seconda manche, mettendosi alle spalle anche gli attuali campioni europei di aeromodellismo. Poi però una gestione non perfetta del forte vento e della potenza - con quest'ultima che ha portato un calo di prestazioni nelle ultime due figure -, lo hanno fatto scendere in classifica, restando comunque, ancora una volta in top 10. Un risultato che mostra la costanza di rendimento di Selva, che quest'anno è al debutto nella massima categoria.

Sfortunata la prova dell'altro Selva, Massimo, a cui il sorteggio ha assegnato l'apertura di ben due manche su cinque, tra cui una con programma sconosciuto. Gara in salita, anche se l'unica prova sottotono è stata la prima sconosciuta. Selva chiude la prova all'undicesimo posto assoluto. Vince la gara l’italiano Sacha Cecconi, secondo l’austriaco Werner Kohlberger, terzo il belga Deprince Timen. Da segnalare l’insolita quarta posizione del “fresco” campione europeo F3A, l’austriaco Brukmann Gernot. Assente Sebastiano Silvestri, impegnato in un altro evento aeromodellistico non competitivo in Germania.







