PALLAVOLO Impegni internazionali per il volley sammarinese La Nazionale maschile vola alle Isole Faroe per l’Europeo; le ragazze a Malta per un torneo continentale

Impegni internazionali per il volley sammarinese.

Chiusa l’attività dei club, per la Federazione Sammarinese Pallavolo si apre il periodo degli impegni con le rappresentative nazionali maggiori. La maschile parteciperà ai Campionati europei SCA (Small Countries Association) in programma alle Isole Faroe da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Gli uomini guidati dal Commissario tecnico Stefano Mascetti affronteranno prima i padroni di casa (venerdì 13 alle ore 17); poi l’Islanda (sabato 14 maggio alle ore 14) e, infine, la Scozia (Domenica 15 maggio alle ore 14). L’obiettivo stabilito è conquistare una medaglia. Gli avversari, specie Islanda e Faroe, mettono in campo squadre molto dotate fisicamente ma i giocatori sammarinesi arrivano ben rodati dalla partecipazione a un campionato competitivo come la serie B italiana.

Le ragazze, invece, parteciperanno al torneo europeo che si terrà a Malta dal 27 al 29 maggio e che le vedrà sfidarsi con la squadra ospitante e l’Irlanda del Nord. Un altro torneo Small Countries Association si terrà in Islanda e, oltre alle padrone di casa, vedrà sul parquet le nazionali di Faroe, Irlanda e Scozia. Per la rinnovata e giovanissima nazionale sammarinese guidata dal Commissario tecnico Cristiano Lucchi è la prima importante occasione di confronto internazionale che saprà certamente fornire un prezioso bagaglio di esperienze e di crescita sportiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: