Importante riconoscimento per la Juvenes San Marino

Nonostante l’attività agonistica in questo particolare e difficile anno 2020 sia ferma dal mese di marzo arrivano su altri versanti grandi vittorie e riconoscimenti per il tennistavolo sammarinese, dopo l’importante e prestigiosa nomina nel mese di ottobre del direttore tecnico Claudio Stefanelli nella Commissione Tecnica Europea, è arrivata in questi giorni la lettera di conferma ufficiale da parte del Presidente della Federazione Italiana Tennistavolo, Renato di Napoli, con la ratifica in Consiglio Federale dello status per la Società Sportiva Juvenes di Scuola Nazionale di Tennistavolo. Al termine di un lungo percorso formativo e conoscitivo sviluppato in 10 sessioni online durante l’estate scorsa, è stato valutato positivamente il progetto presentato dallo staff tecnico della Società sammarinese con un centro permanente e la sala dedicata al tennistavolo presso il Multieventi Sport Domus.





Il progetto scuole di tennistavolo è un iniziativa della Federazione italiana volta a creare una rete nazionale includendo anche la Repubblica di San Marino; sarà un ambizioso programma con diverse scuole in cui si possa praticare il tennistavolo, in queste sedi operatori sportivi e tecnici qualificati svilupperanno attività dedicate ai nuovi praticanti a tutti quelli che vogliono accrescere e migliorare le proprie abilità di gioco, compresi i giocatori più esperti di alto livello. questo consentirà anche di avere atleti giovani emergenti provenienti da altre regioni italiane che potrebbero salire sul titano per migliorarsi e crescere in una stretta collaborazione tra la federazione italiana con la Juvenes ed il naturale coinvolgimento anche della federazione sammarinese.