In 1400 al Multieventi per il "Trofeo Spring" di Nuoto Artistico

Da Cesenatico a San Marino, 19 edizioni di puro spettacolo in piscina. Ancora una volta grande successo al Multieventi per il “Trofeo Spring” di nuoto artistico organizzato da Giorgia Galassi in collaborazione con La Trottola Viaggi. Sono i numeri a raccontare la grandezza di un evento che ha portato sul Titano oltre 1400 atlete accompagnate da quasi 200 allenatrici. Le tribune sono state prese d'assalto da genitori e appassionati, che hanno assistito ad 840 esercizi totali. Squadre provenienti da tutta Italia e alcune dall'Europa, in particolar modo dalla Cechia.

Un evento aperto a tutti, con tutte le categorie del nuoto artistico protagoniste: si è partiti dalle Esordienti C – con le giovanissime – fino alle Assolute. Grandi prestazioni, tra i momenti da ricordare in questa edizione la sfilata delle atlete nella cerimonia d'apertura – con il solito emozionante spettacolo della Federazione Balestrieri Sammarinesi – e la gara serale delle “Grandi Coreografie” dove 5 società si sono sfidate in veri e propri musical acquatici, con tanto di scenografie e costumi.