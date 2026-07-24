In 270 per aiutare Bryan De Angelis: la Festa d'estate di Casole diventa solidale

La convivialità diventa solidarietà e, così, la Festa d'estate di Casole si trasforma nell'occasione per aiutare un giovane sportivo sammarinese nel suo maggior momento di difficoltà. Durante la tradizionale serata organizzata dall'Associazione comitato Festa di Casole e sostenuta dalla Giunta del Castello di Città, è stata promossa una raccolta fondi in favore di Bryan De Angelis, 20enne motociclista del Titano che lo scorso aprile si era gravemente infortunato durante un allenamento nel crossodromo di Città di Castello.

Un incidente che l'ha costretto in carrozzina e a un lungo percorso di riabilitazione. Alle difficoltà fisiche e mentali di affrontare le cure, si affiancano quelle di sostenere le spese. Per questo, mentre la sua famiglia aveva avviato una raccolta fondi su GoFundMe allo scopo, San Marino si è attivata per aiutare De Angelis: parte del ricavato della festa sarà destinato a lui. Un gesto a cui hanno partecipato in tanti, raccogliendo l'invito della Giunta a mostrare come la comunità locale sappia unirsi nel momento del bisogno.

"La risposta c'è stata - commenta il capitano del Castello di Città, Alberto Simoncini -. Sono orgoglioso sia come capitano, della città di San Marino, sia come vicepresidente dell'associazione, perché abbiamo più di 270 prenotati. Abbiamo avuto tante adesioni, tante richieste. Quello di stasera deve essere un messaggio di speranza per tutti, è un messaggio positivo perché vuol dire che i sammarinesi ci sono. Quando una persona è in difficoltà, l'aiuto arriva. Sicuramente Bryan in questo spiacevole evento riuscirà a ricavare dalla sfortuna una chiave per farne un proprio punto di forza e un elemento per andare avanti. Noi ci siamo, ci siamo per tutti, qualsiasi persona in difficoltà si deve ricordare che non si trova mai da sola, i sammarinesi ci sono".







